Peixe raro e que vive nas profundezas do oceano morre encalhado em praia no Piauí

Segundo o Instituto Tartarugas Delta, o peixe foi armazenado em uma câmara fria para ser estudado uma vez que, por ser uma espécie rara, existem poucas informações sobre ele

Antônio Carlos Amâncio

Um exemplar da espécie peixe-lua (Masturus lanceolatus) foi encontrado encalhado na praia do Coqueiro, na cidade de Luís Correia, no Piauí, nesta quinta-feira, 1º. A informação foi confirmada à Jovem Pan pelo Instituto Tartarugas Delta. Segundo a entidade, o peixe foi armazenado em uma câmara fria para ser estudado, uma vez que, por ser uma espécie rara, existem poucas informações sobre ele. Imagens tiradas pelo Antônio Carlos Amâncio e enviadas à Jovem Pan pelo instituto mostram o formato incomum do corpo do animal, que tem uma cauda rapidamente arredondada. Segundo o Instituto, exemplares da espécie podem atingir até 3 metros de comprimento e pesar até 2 toneladas, o que faz dele o maior peixe ósseo já registrado. Eles podem viver entre 80 e 100 anos. A vice-presidente do Instituto Tartarugas do Delta, Werlanne Magalhães, afirmou que o animal será analisado por uma equipe de pesquisadores. “Posteriormente, o espécime será analisado em laboratório para confirmar a identificação taxonômica e outros estudos para publicação. Este trabalho será realizado em parceria com pesquisadores colaboradores do Curso de Engenharia de Pesca da UFDPar (Universidade Federal do Delta do Parnaíba)”, afirmou Magalhães.