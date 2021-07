Menino de seis anos que caiu de atração no Beto Carrero World recebe alta

Boletim médico divulgado pelo Hospital Pequeno Anjo diz que o garoto deverá manter acompanhamento médico para evitar ‘sequelas motoras’

Reprodução/ Facebook Beto Carrero World Acidente aconteceu em estátua de gorila localizada dentro do parque



O menino de seis anos que caiu de uma atração do parque temático Beto Carrero World, na cidade de Penha, em Santa Catarina, recebeu alta hospitalar nesta sexta-feira, 2. A informação foi confirmada pelo Hospital Pequeno Anjo, onde o garoto estava internado, através de um boletim médico divulgado nesta manhã. De acordo com o comunicado, o menino deverá manter o acompanhamento médico para “prevenção de sequelas motoras devido a fratura de clavícula e ao traumatismo cranioencefálico”, que foram constatadas durante seu período de internação. O acidente aconteceu no dia 19 de junho enquanto a criança tirava uma foto em cima de uma estátua de gorila. Após a queda, equipes do parque auxiliaram nos primeiros-socorros e o garoto foi encaminhado para uma unidade de saúde.