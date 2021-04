Pela primeira vez, Brasil aplica mais de 1 milhão de doses de vacinas em 24 horas

Ao todo, 1.095.362 pessoas receberam a vacina, sendo que 963.429 receberam a primeira e 131.933 a segunda

Em números absolutos, São Paulo é o Estado que mais vacinou até o momento



Pela primeira vez desde o começo da vacinação contra a Covid-19, o Brasil aplicou mais de um milhão de doses em 24 horas. Os dados foram divulgados pelo Consórcio de Veículos de Imprensa nesta quinta-feira, 1º, e contém informações dos 26 Estados e do Distrito Federal. Segundo o grupo, 1.095.362 pessoas receberam a vacina, sendo que 963.429 receberam a primeira dose 131.933 a segunda. Com isso, o Brasil chegou à marca de 18.548.301 pessoas vacinadas, sendo que, deste total, 5.233.544 receberam as duas doses. A quantidade de pessoas imunizadas equivale a 8,78% da população brasileira. Por outro lado, a porcentagem de pessoas que receberam as duas doses é de 2,47%.

Em números absolutos, São Paulo conta com o maior número de vacinados: 4,67 milhões. A Bahia, com 1,66 milhão, e Minas Gerais, com 1,61 milhão vêm em seguida. Já em termos proporcionais, a Bahia é o Estado que vacinou mais habitantes, com 11,15% da população recebendo ao menos a primeira dose. Por outro lado, Mato Grosso, com 5,2% da população imunizada é o pior Estado até o momento. No mesmo dia que a marca foi atingida, o Brasil registrou 91.097 casos e 3.679 mortes causadas pela doença, segundo dados do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde (CONASS).