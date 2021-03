Pelo segundo dia seguido, Brasil tem mais de 3 mil mortos por Covid-19 em 24 horas 

O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) também anunciou que mais 85.948 brasileiros foram infectados no último período

EFE/Andre Borges O Brasil é o país mais afetado pela pandemia da Covid-19 neste momento



O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) informou na tarde deste sábado, 27, que o Brasil registrou 3.438 mortes provocadas pela Covid-19 nas últimas 24 horas. Desta forma, o país atinge pelo segundo dia seguido a marca de mais de três mil mortos pela doença – ontem, foram 3.650 vítimas fatais do novo coronavírus, recorde no país desde o começo da pandemia, em março do ano passado. Já na terça-feira, 23, a marca foi superada pela primeira vez, com 3.158 óbitos.

O Conass também anunciou que mais 85.948 brasileiros foram infectados nas últimas 24 horas. Assim, o Brasil chega 310.550 mortos pela Covid-19 e 12.490.362 de contaminados, de acordo com dados do Conselho. Atravessando o pior período da pandemia, o país também vê o sistema de saúde colapsar, com muitos locais sem leitos para todos os pacientes. O Rio de Janeiro, por exemplo, tem uma fila de espera para 678 pessoas. Entre os cinco Estados com mais óbitos, São Paulo lidera com 71.747, à frente de Rio de Janeiro (36.026), Minas Gerais (23.366), Rio Grande do Sul (18.680) e Paraná (16.124). Veja os dados completos abaixo.