Paulo Guedes recebe primeira dose da vacina contra a Covid-19

Aos 71 anos, ministro da Economia foi imunizado com a CoronaVac no posto drive thru do estádio Mané Garrincha, em Brasília

Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil Ministro da Economia é o segundo do governo a se vacinar



O ministro da Economia, Paulo Guedes, recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19 na tarde deste sábado, 27, em Brasília. Aos 71 anos, ele foi vacinado com a CoronaVac, do Instituto Butantan, no posto drive thru do estádio Mané Garrincha. No Distrito Federal, a vacinação para pessoas com 69, 70 e 71 anos está liberada desde a segunda-feira, 22.

Guedes é o segundo ministro do governo Bolsonaro a se vacinar. Antes dele, o general Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), foi vacinado no último dia 18. Em uma publicação em seu perfil no Twitter, Heleno afirmou que “o governo federal defende a imunização em massa e trabalha intensamente para viabilizar, no menor prazo possível, a vacinação de todos os brasileiros”.