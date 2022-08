Perfil do IBGE sofre invasão no Twitter

Autores do atentado hacker substituíram os dados do órgão brasileiro por um serviços de carteira digital para moedas virtuais chamado ‘Exodus Crypto Wallet’

Reprodução/Twitter/@ibgecomunica Twitter do IBGE sofreu um atentado hacker nesta segunda-feira



O perfil do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no Twitter sofreu um atentado hacker na noite desta segunda-feira, 1º. Após a invasão, a página passou a transmitir informações sobre um serviço de carteira de moedas digitais chamado de “Exodus Crypto Wallet”. O ataque ocorreu no mesmo dia em que o Censo Demográfico teve início após dois anos de atraso, ocasionado pela Covid-19 e crise na alocação de recursos. Além da alteração no nome, a foto do perfil e o país de origem – os Estados Unidos – foram substituídos. O link na biografia também passou a direcionar para os serviços da carteira digital.