Fachin diz que quem não aceita resultados eleitorais age por ‘interesses próprios’

Presidente do Tribunal Superior Eleitoral defendeu o sistema eletrônico de votação e pediu para que brasileiros não cedam a ‘discursos que apenas querem espalhar noticias falsas’

Foto: Abdias Pinheiro/ Ascom /TSE Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Edson Fachin afirma que falas contra a auditabilidade das urnas eletrônicas é um comportamento antidemocrático



O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Edson Fachin, discursou durante sessão extraordinária que abriu os trabalhos semestrais da Corte e aproveitou a sua fala inicial para defender o atual sistema eletrônico de votação. De acordo com o magistrado, as urnas eletrônicas estão presentes no método de votação “há um quarto de século” e, durante este tempo, mostraram-se “seguras e confiáveis”. Fachin aproveitou para dizer que todos os candidatos eleitos – de vereadores a presidentes da Republica – foram chancelados vitoriosos através dos resultados das urnas e criticou o posicionamento daqueles que não aceitam os resultados eleitorais.

“Quem vocifera e não aceita resultado diverso da vitória, não está defendendo a auditoria das urnas eletrônicas, mas sim o interesse próprio de não ser responsabilizado pelas inerentes condutas ou pela inaptidão de ser votado pela maioria da população brasileira”, declarou. O ministro também argumentou que o compartilhamento da desinformação de que o sistema eleitoral brasileiro não é auditável pode ser entendido como uma “rejeição ao diálogo”, sendo assim, uma postura “antidemocrática”. Por fim, Fachin pediu à população que defendem a democracia e o seu direito constitucional a escolher seus representantes através do voto. “Não cedam aos discursos que apenas querem espalhar notícias falsas, o Brasil é maior que a intolerância e a violência”, concluiu.