Pesquisa aponta que 38% das pessoas tiveram piora na visão durante a pandemia

No Brasil, informações do SUS mostram uma redução de mais de 348 mil consultas oftalmológicas em São Paulo no último ano, além de 202 mil a menos na Bahia e 122 mil no Rio Grande do Sul

Dados do Sistema Único de Saúde (SUS) mostram uma redução nos exames oftalmológicos preventivos



A pandemia de Covid-19 trouxe muitos impactos e mudanças para a rotina dos brasileiros, muitos deles prejudiciais à saúde. Esse é o caso da queda dos exames e das consultas oftalmológicas e, ao mesmo tempo, o aumento da perda de visão da população, como explica a oftalmologista Carolina Delia. “Quando a pessoa chega, ela já está com essa queixa há mais de um mês. ‘Estou tendo dor de cabeça todo fim do dia, não está melhorando com medicação’, visão embaçada, visão turva. Com as crianças, os pais percebem que está perdendo a visão, problemas no aprendizado e o adulto também queixa de embaçamento, de vermelhidão nos olhos”, relata. O Dia Mundial da Saúde Ocular é celebrado neste sábado, dia 10 de julho. No entanto, dados do Sistema Único de Saúde (SUS) mostram uma redução nos exames oftalmológicos preventivos, principalmente o de glaucoma, quando existe um aumento da pressão ocular. Os Estados mais impactados foram São Paulo, Bahia e Rio Grande do Sul. Da mesma forma, as informações apontam a diminuição foi de 348.600 consultas em São Paulo, 202.400 em território baiano e 122.500 no Rio Grande do Sul. Nas capitais, a quantidade de exames em 2020também diminuiu 542.238 o que representa uma redução de 33%, se comparado ao ano anterior.

Dados apontam que 38% das pessoas tiveram uma piora na visão desde o início da pandemia, mostra pesquisa da instituição britânica de caridade, Fight for Sight, que entrevistou várias pessoas de diferentes idades. A médica Carolina Delia explica que a doença ocular não escolhe idade. “Está tendo muitos jovens de 30 anos que não usam óculos, tanto homem quanto mulher, e os adultos mais velhos que estão desenvolvendo a presbiopia, que é a vista cansada”, pontua. Se você tem coceira nos olhos, visão embaçada ou turva, dores de cabeça com frequência ao forçar as vistas, fadiga ocular e sente vontade de ficar com os olhos fechados, você pode estar com problemas na visão. No Brasil, o exame de vista é oferecido gratuitamente pelo SUS.

*Com informações do repórter Maicon Mendes