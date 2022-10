Pesquisa aponta que médicos paulistas trabalham mais de 50 horas semanais

Levantamento ouviu 778 profissionais e mostra que 27% disseram não praticar qualquer tipo de atividade física

EFE/JuanJo Martín Um em cada três médicos gastam até duas horas ou três horas para chegarem no trabalho



A pesquisa “A Saúde do Médico”, divulga nesta terça-feira, 18, pela Associação Paulista de Medicina (APM), aponta que a maioria dos médicos de São Paulo atuam com vínculo empregatício de pessoa jurídica e trabalham mais de 50 horas semanais. Outro destaque do levantamento, que ouviu 778 profissionais – 53,2% homens e 46,8% mulheres, é que 27% não praticam atividade física. O percentual é quase o dobro da média nacional, segundo a Pesquisa Vigitel de 2021, inquérito telefônico feito pelo Ministério da Saúde. Além disso, 18,25% informaram que tem histórico de doença psiquiátrica. Em relação à carga horária de trabalho, 25% dos entrevistados comentaram que as jornadas semanais chegam a 50 horas e 24,29% disseram que ultrapassam 60 horas. O fator deslocamento até o local de trabalho também é evidenciado na pesquisa. Um em cada três médicos gastam até duas horas ou três horas para chegarem no expediente. Do total de entrevistados, 53% são da capital de São Paulo, 39% são do interior e 8% são de outros estados. A pesquisa, realizada por meio da ferramenta online Survey Monkey, foi feita entre 19 e 29 de agosto deste ano. A margem de erro é de 4 pontos percentuais.