Constantino vê com ‘bons olhos’ mudança de sede do governo e diz que medida vai combater o crime ‘com muito mais firmeza’

Comentaristas do programa 3 em 1, da Jovem Pan, repercutiram a entrevista de Tarcísio de Freitas no Jornal da Manhã

Divulgação Palácio dos Bandeirantes fica localizada no bairro do Morumbi, na Zona Sul de São Paulo



Geração de empregos, uso de câmeras nos policiais e mudança da sede do governo do Estado de São Paulo. Esses foram os principais temas abordados pelo candidato Tarcísio de Freitas (Republicanos) durante sabatina no programa Jornal da Manhã, da Jovem Pan. Outro tema citado por ele foi o ato criminoso, que aconteceu nesta segunda-feira, 17, na comunidade de Paraisópolis, na Zona Sul. Junto ao projeto da mudança da sede do governo, que atualmente fica no bairro do Morumbi, há um programa de revitalização do Centro da capital paulista, para onde iria a sede. “A revitalização do Centro é uma componente fundamental para a nossa política pública, é fundamental para restabelecer a segurança, para restabelecer o emprego”, comentou Tarcísio. O assunto foi tema no programa 3 em 1, da Jovem Pan, desta terça-feira, 18.

O comentarista Rodrigo Constantino enxerga com bons olhos a mudança da sede do governo de São Paulo. “Alguma coisa tem que ser feita, não só para revitalizar a região, mas para combater com muito mais firmeza a criminalidade do Estado. Em condições normais de temperatura e pressão, existe um espaço para um debate saudável entre uma visão mais progressista de mundo e uma visão mais conservadora. Os progressistas, por exemplo, vão se preocupar com letalidade policial, abuso de poder, truculência de policiais em comunidade. E os conservadores vão estar muito mais preocupados em conter a criminalidade, entendendo que o crime é uma escolha. Isso numa sociedade saudável é um bom debate. Hoje nós temos uma total ausência de regras e normas. O crime tomou as cidades. Quando estamos falando desse nível de caos, não dá para achar que está em condições normais. Nesse ambiente é necessário entender que ou a polícia endurece, resgata a importância do Estado, ou vira caos geral”, comentou.

