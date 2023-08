Pesquisa mostra que 6 milhões de brasileiros consomem álcool em excesso e correm risco de dependência

De acordo com o levantamento, homens entre 45 e 54 anos são mais vulneráveis ao vício

Giovanna Gomes / Unsplash No Brasil, 4% da população adulta consome bebidas alcoólicas em excesso e corre risco de dependência



Um levantamento com base em dados de um inquérito nacional e de teste da OMS (Organização Mundial da Saúde) aponta que 6 milhões de brasileiros, ou 4% da população adulta, consomem bebidas alcoólicas em excesso e correm risco de dependência. De acordo com a pesquisa, estão mais vulneráveis ao vício homens (6,6% contra 1,7% das mulheres), pessoas entre 45 e 54 anos (6,9%), com 9 a 11 anos de estudo (5%), residentes das regiões Centro-Oeste e Norte (6,8%) e pretos e pardos (4,7%). Os dados fazem parte do Covitel (Inquérito Telefônico de Fatores de Risco para Doenças Crônicas Não Transmissíveis em Tempos de Pandemia). Ao todo, foram ouvidos 9 mil brasileiros de janeiro a abril de 2023. Durante a pesquisa, foram analisados episódios de consumo abusivo, frequência semanal de consumo e risco ou de indício de dependência. Neste último item citado, os avaliadores aplicaram um instrumento de avaliação da OMS para identificar distúrbios no consumo do álcool.