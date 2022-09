Pesquisa registra 7,3 milhões de famílias sem acesso à internet no Brasil em 2021

IBGE aponta que 28,2 milhões de brasileiros de 10 anos ou mais não usavam a internet; deste número, 3,6 milhões são estudantes

Marcello Casal Jr/Agência Brasil Celular é o meio mais utilizado para obter acesso à rede



A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua — Tecnologia da Informação e Comunicação 2021 aponta que 7,3 milhões de famílias brasileiras não tinham acesso à internet no ano passado. O levantamento ainda aponta que 28,2 milhões de brasileiros de 10 anos ou mais não usavam a internet. Deste número, 3,6 milhões são estudantes. Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O percentual de excluídos digitais eram de 15,3% da população com 10 anos ou mais. Segundo o IBGE, dois em cada dez entrevistados apontaram problemas financeiros pela falta de acesso ao mundo digital; 14% afirmaram que o custo para ter o acesso eram altos; e 6,2% disseram que o equipamento para conseguir acessar a internet era caro. A pesquisa ainda mostra que 42,2% não sabem utilizar a rede e outros 27,7% não tem interesse de acessá-la. Com relação aos estudantes, o número de alunos da rede pública de ensino desconectados chama bastante atenção: 94,7%.

O maior peso apontado pelos estudantes de 10 anos ou mais também foi a questão financeira: 25,1% disseram que o custo do serviço era alto e 18,3% mencionaram o valor do equipamento como o principal empecilho. Outras duas razões apontadas foram a falta de interesse (17,5%), não saber utilizar (15,9%) e o serviço indisponível nos locais frequentados (10,6%). Antes da pandemia da Covid-19, 37 milhões de brasileiros com 10 anos ou mais não possuíam acesso à internet. Em 2019, o número de lares desconectados era de 11,365 milhões. Os dados ainda mostram que entre os 183,9 milhões de brasileiros de 10 anos, 84,7% utilizaram a internet. Além disso, o percentual de mulheres conectadas foi de 85,6%, e o de homens, de 83,7%. O levantamento também trouxe os meios de acesso mais utilizados para acessar a rede. O celular lidera com 98,8%, seguido pela televisão (45,1%), microcomputador (41,9%) e o tablet (9,3%).