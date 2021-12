Petrobras abre concurso para mais de 750 vagas de nível superior e salário de R$ 11,7 mil

Há postos de trabalho para engenheiros, economistas, analistas de sistemas, administradores, geólogos e cientistas de dados

Agência Petrobras/Geraldo Falcão Petrobras anuncia primeiro concurso público em mais de 3 anos; além das 757 vagas de trabalho, a estatal formará cadastro de reserva com mais de 3 mil postos



A Petrobras abriu concurso público nesta sexta-feira, 17, para preencher 757 vagas de nível superior e selecionar mais 3.023 profissionais para cadastro de reserva, com salário-base de R$ 6.937,43 e remuneração garantida (incluindo benefícios) de R$ 11.716,82. A taxa de inscrição é de R$ 79,83 e o prazo vai até 5 de janeiro de 2022; as provas serão aplicadas em 20 de fevereiro de 2022 nas 26 capitais e no Distrito Federal e o resultado será divulgado no dia 30 de maio. É o primeiro concurso realizado pela estatal petrolífera em mais de 3 anos.

As vagas são para profissionais de nível superior júnior e destinadas às seguintes áreas: Administração, Análise de Comércio, Análise de Transporte Marítimo, Análise de Sistemas, Ciência de Dados, Economia, Engenharia (Ambiental, Civil, Equipamentos, Petróleo, Processamento, Produção, Segurança de Processo, Segurança do Trabalho e Naval), Geofísica e Geologia. Os interessados podem se inscrever e consultar o edital no site do Cebraspe.