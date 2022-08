Petrobras anuncia redução dos preços da gasolina de aviação em 15,7%

Medida começa a valer a partir de quinta-feira, 1º; essa é a segunda queda seguida nos valores do combustível

ALLISON SALES/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Petrobras ajusta os preços da gasolina de aviação mensalmente, que são definidos por meio de fórmula contratual negociada com as distribuidoras



A Petrobras anunciou nesta segunda-feira, 29, que vai reduzir em 15,7% os preços de Gasolina de Aviação (GAV) de venda para as distribuidoras. A medida começa a valer a partir de quinta-feira, 1º. Essa é a segunda queda seguida nos valores do combustível. No início de agosto, a estatal decidiu reduzir em 5,7%. De acordo com a Petrobras, os ajustes de preços de GAV ocorrem mensalmente e são definidos por meio de fórmula contratual negociada com as distribuidoras. “Os preços de venda da GAV da Petrobras para as companhias distribuidoras buscam equilíbrio com o mercado e acompanham as variações do valor do produto e da taxa de câmbio, para cima e para baixo, com ajustes aplicados em base mensal, mitigando a volatilidade diária das cotações internacionais e do câmbio”, diz a estatal por meio de nota. A Petrobras comercializa a GAV produzida em suas refinarias ou importada apenas para as distribuidoras. As distribuidoras, por vez, transportam e comercializam o produto para as empresas de transporte aéreo e outros consumidores finais nos aeroportos, ou para os revendedores. Distribuidoras e revendedores são os responsáveis pelas instalações nos aeroportos e pelos serviços de abastecimento.