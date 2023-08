PF prende o assaltante de banco mais procurado do país

Criminoso, de 50 anos, conhecido por “Cabelo de Bruxa”, havia sido condenado a 17 anos de prisão

Polícia Federal/Divulgação Criminoso foi encaminhado à Superintendência Regional da Polícia Federal no Amazonas



A Polícia Federal (PF) prendeu nesta quarta-feira, 9, em Manaus, capital do Amazonas, o assaltante de banco apontado como um dos criminosos mais procurados do país. O criminoso de 50 anos, conhecido por “Cabelo de Bruxa“, foi condenado a 17 anos de prisão pela 2ª Vara Criminal de Cuiabá, do Mato Grosso, pelos crimes de porte ilegal de arma, roubo qualificado, formação de quadrilha, cárcere privado e receptação. De acordo com a corporação, o criminoso integrou quadrilhas armadas especializadas em grandes assaltos, com domínio de cidades no interior de Mato Grosso, para os quais foi usado o termo “novo cangaço”. Ele estava foragido desde 2018. ‘Cabelo de Bruxa’ foi encaminhado à Superintendência Regional da Polícia Federal no Amazonas.