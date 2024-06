PF combate organização criminosa responsável por fraudes bancárias e o INSS em São Paulo e na Bahia

Prejuízo gerado aos cofres públicos foi de cerca de R$ 50 milhões

Divulgação / Polícia Federal Policiais Federais cumprem 16 mandados de prisão preventiva e 21 mandados de busca e apreensão nas cidades de São Paulo (SP) e Salvador (BA)



A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (25), a Operação Anonymous com o intuito de combater uma organização criminosa que coordenava um grande esquema de fraudes contra instituições bancárias e contra o INSS, envolvendo aposentados e pensionistas, causando um prejuízo estimado em R$ 50 milhões aos cofres públicos. Na ação de hoje, policiais federais cumprem 16 mandados de prisão preventiva e 21 mandados de busca e apreensão nas cidades de São Paulo (SP) e Salvador (BA). Além dos mandados, foram decretadas medidas judiciais de bloqueio de contas bancárias dos investigados. As investigações revelaram a existência de centenas de contas abertas por meio de utilização de documentação falsa em nome de pensionistas e aposentados do INSS, de maneira que, após a abertura fraudulenta das contas, o grupo contratava diversos empréstimos consignados, causando prejuízo milionário aos cofres públicos.

Em pouco mais de um ano de trabalho investigativo, os policiais federais identificaram mais de 22 pessoas envolvidas. Durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, foram apreendidos diversos documentos e materiais utilizados pelo grupo para realização das fraudes, incluindo um roteiro com orientações de como proceder durante a aplicação dos golpes. Os investigados poderão responder pelos crimes de falsificação, por integrar organização criminosa e estelionato qualificado.