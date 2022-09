PF conclui inquérito e indicia policiais rodoviários pela morte de Genivaldo Santos

Investigados devem responder por abuso de autoridade e homicídio qualificado; caso ocorreu em maio no Sergipe

Reprodução/Twitter/@ErikakHilton Genivaldo foi preso no porta-malas de uma viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e submetido à inalação de gás lacrimogêneo



A Polícia Federal (PF) indiciou três policiais rodoviários federais envolvidos na abordagem que terminou com a morte de Genivaldo de Jesus Santos na BR-101, em Umbaúba, no Sergipe. Os investigados devem responder por abuso de autoridade e homicídio qualificado (asfixia e impossibilidade de defesa da vítima). De acordo com a PF, o inquérito foi encaminhado ao Ministério Público Federal (MPF). O caso ocorreu em maio. Genivaldo foi preso no porta-malas de uma viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e submetido à inalação de gás lacrimogêneo. Exame do Instituto Médico Legal (IML) apontou morte por asfixia mecânica e insuficiência respiratória. Um vídeo da abordagem circulou pelas redes sociais na ocasião e foi possível ver o homem preso no porta-malas da viatura, com os pés para fora. Uma fumaça branca saía de dentro do veículo enquanto Genivaldo se debatia. “Dentre as diligências, foram realizadas oitivas de testemunhas, interrogatório dos investigados, coleta de material probatório, perícia de local de crime, perícia de viatura, laudo de química forense, laudo de genética forense, laudos de perícia de informática, exame cadavérico, laudo de toxicologia forense, laudo toxicológico”, disse a PF em nota publicada no início da tarde desta segunda-feira, 26. A PF disse estar à disposição do MPF “para providências de sua competência, permanecendo a Polícia Federal à disposição para quaisquer outras eventuais diligências julgadas necessárias ao apuratório”. De acordo com o Código de Processo Penal, o MPF terá 15 dias para analisar o inquérito e apresentar a denúncia.