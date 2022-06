PF confirma que corpos foram encontrados no local das buscas por Dom Phillips e Bruno Pereira

Amarildo de Oliveira, o Pelado, confessou o crime na noite desta terça-feira, 14, de acordo com o superintendente regional da corporação

Reprodução/Arquivo Pessoal O indigenista Bruno Araújo Pereira e o jornalista britânico Dom Phillips desapareceram no domingo, 5, no Vale do Javari, no Amazonas



A Polícia Federal (PF) confirmou, durante coletiva na noite desta quarta-feira, 15, que encontrou dois corpos no local das buscas pelo jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira. As vítimas desapareceram no domingo, 5, na região do Vale do Javari, no Amazonas. Mais cedo, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, já havia informado, em seu perfil no Twitter, que agentes “remanescentes humanos” tinham sido encontrados. “Existem grandes chances de que os remanescentes humanos sejam deles”, afirmou o superintendente regional da PF, Alexandre Eduardo Fontes. Ainda segundo Fontes, Amarildo da Costa Oliveira, conhecido como Pelado, confessou ter participado do assassinato das vítimas. “Ontem a noite nós conseguimos que o primeiro preso neste caso, conhecido por Pelado, voluntariamente resolveu confessar a pratica criminosa. Durante a confissão ele narra com detalhes o crime realizado e aponta o local onde havia enterrado os corpos”, disse.

Pelado teria dito que tanto o indigenista quanto o jornalista foram mortos a tiros, queimados e enterrados. Um segundo suspeito, Oseney da Costa de Oliveira, irmão de Pelado e conhecido como Dos Santos, também foi preso por envolvimento no crime. Na manhã desta quarta-feira, 15, a PF realizou buscas no local em que Pelado havia dito que teria enterrado as vítimas. Fontes afirmou que os corpos foram localizados a 3,1 quilômetros de distância de onde foram achados, nesta semana, os pertences de Dom Phillips e Bruno Pereira. “Um local de difícil acesso. Encontramos tanto os corpos e a embarcação, que estava afundada”, comentou. A PF realizou a reconstituição do crime e vai seguir com as investigações.