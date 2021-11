PGR pede ao STF abertura de inquérito contra Bia Kicis por racismo

Deputada usou ‘blackface’ para criticar processo seletivo exclusivo para negros do Magazine Luiza

Pablo Valadares/Câmara dos Deputados -10/03/2021 Bia Kicis é deputada federal pelo PSL



A Procuradoria-Geral da República pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) a abertura de inquérito contra a deputada federal Bia Kicis (PSL-DF) para apurar suposto crime de racismo. A requisição é assinada pelo vice-procurador-geral Humberto Jacques de Medeiros. O magistrado avalia que a parlamentar foi racista em uma publicação feita no Twitter em setembro do ano passado, na qual utilizou “blackface” para criticar o processo seletivo do Magazine Luiza, exclusivo para profissionais negros. Kicis publicou uma imagem em que os ex-ministros da Justiça, Sergio Moro, e da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, apareciam com a pele pintada de preto.

“Sem emprego e cansado de errar o pico, Mandetta muda de cor e manda currículo para o Magazine Luiza”, dizia a imagem. “Ao fazer alusão à discriminação positiva promovida por uma loja de departamento com programa de trainee exclusivo para candidatos negros, a parlamentar ilustrou a postagem com fotos dos ex-ministros de Estado Sérgio Moro e Luiz Mandetta, por meio do mecanismo de discriminação racial conhecido como blackface”, afirmou o vice-PGR. Blackface é uma prática racista na qual pessoas brancas se pintam de preto para imitar pessoas negras e usam esteriótipos para fazer piada. A Jovem Pan entrou em contato com a assessoria da deputada e aguarda retorno.