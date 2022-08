PF desmonta ação criminosa que pretendia sequestrar autoridades e resgatar líderes do PCC

Operação Anjos da Guarda foi deflagrada na manhã desta quarta, com 80 agentes realizando 11 mandados de prisão preventiva e 13 de busca e apreensão em três Estados

Divulgação/PF 80 agentes cumprem mandados de busca e apreensão nesta quarta-feira



A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta quarta-feira, 10, uma operação para inviabilizar um plano de sequestro de autoridades e resgate de líderes da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) que estão detidos nas penitenciárias federais de Brasília, DF, e de Porto Velho, Rondônia. A operação intitulada Anjos da Guarda contou com o apoio do Departamento Penitenciário Nacional. Segundo a PF, os criminosos possuíam uma rede de comunicação estabelecida entre advogados que transmitiam mensagens aos envolvidos na ação de resgate. Para organizar a ação, os investigados se valiam de visitas em parlatório nas quais usavam códigos relacionados a situações jurídicas que, comprovadamente, não existiam de fato. Cerca de 80 policiais federais cumprem 11 mandados de prisão preventiva e 13 mandados de busca e apreensão em três Estados: Distrito Federal (Brasília); Mato Grosso do Sul (Campo Grande e Três Lagoas) e São Paulo (São Paulo, Santos e Presidente Prudente). Ainda não há informações sobre prisões já realizadas.