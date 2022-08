Polícia investiga professor por suspeita de assédio de alunas no RJ

Vítimas são meninas do ensino médio e do ensino fundamental de uma tradicional escola de Nova Iguaçu

Reprodução/Facebook/Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro Polícia do Rio de Janeiro está investigando o caso do professor suspeito de assediar virtualmente alunas



No Rio de Janeiro, um professor de matemática foi demitido de uma tradicional escola particular em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, por enviar mensagens de cunho sexual a alunas menores de idade. Nas mensagens foram encontrados até até convites para ir ao motel. As alunas contaram aos pais o que estava acontecendo e teve até protesto de responsáveis pelos alunos na frente da escola. O caso rapidamente foi parar na direção do colégio e após a análise das mensagens a instituição de ensino demitiu o professor, que lecionava no local há mais de dois anos, por justa causa. A Polícia foi acionada para investigar o caso e as vítimas são meninas do ensino médio e do ensino fundamental. A defesa do professor não foi encontrada para se pronunciar sobre a postura e atitudes do acusado de assédio.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga