PF faz buscas em casas de suspeitos de manipulação de resultados no futebol

A Polícia Federal deflagou a segunda fase da Operação Jogada Ensaiada, nesta quarta-feira, 9, com o objetivo de desarticular organização criminosa envolvida em manipulação de resultados de partidas em campeonatos de futebol. Policiais realizam busca e apreensão nas casas de apostadores, empresários e jogadores de futebol nas cidades de Aracaju (SE), Araguaina (TO), Assu (RN), Belo Horizonte (BH), Brasília (DF), Campina Grande (PB), Fortaleza (CE), Igarassu (PE), Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP) e Sumaré (SP). Os investigados responderão por crimes previstos na lei geral do esporte e organização criminosa.

A primeira fase da operação foi deflagrada em outubro de 2022 e tinha como objetivo investigar fraudes no futebol sergipano, mas a apuração identificou um esquema muito maior, de âmbito nacional, no qual diálogos entre empresários (representantes de jogadores), apostadores e dirigentes combinavam manipulação de resultados de partidas de futebol para chegar aos resultados desejados por eles, que formalizavam as jogadas em sites de apostas. Estima-se que a organização criminosa movimentou cerca de R$ 11 milhões. Já foram identificadas interferências em resultados em campeonatos estaduais e nos campeonatos brasileiros das séries D e C.