PF faz operação contra fraudes em sorteio de carros

Vítimas repassavam dados pessoais após serem contempladas com falsos prêmios sorteados pela internet e tinham suas informações utilizadas para fraudar financiamento de veículos

Divulgação/Polícia Federal

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira, 4/7, a operação “Selfie Premiada”, para investigar o uso indevido de dados pessoais para a contratação de financiamento de veículos. De acordo com nota do órgão, as vítimas repassaram dados pessoais após serem contempladas em falsos prêmios sorteados pela internet e tinham as suas informações utilizadas indevidamente em contratos de financiamento de veículos. A PF apurou que os investigados abordavam as vítimas se passando por representantes comerciais e solicitavam os dados pessoais e foto como condição de recebimento do brinde prometido. Com isso, conseguiam fraudar solicitações de financiamento de veículos por meio de aplicativos. As denúncias foram realizadas após instituição financeira identificar fraudes na formalização de contratos de financiamento. “Os supostos representantes comerciais repassavam os dados e foto das vítimas para revendedores de veículos cadastrados junto à instituição financeira, que formalizavam os contratos de financiamento sem a devida autorização dos proprietários dos dados”, diz a nota da corporação.