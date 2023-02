PF faz operação contra grupo suspeito de fraudes bancárias de R$ 1,9 mi em pequenas cidades

Foram cumpridos 13 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal e nos Estados do Maranhão, Piauí, Tocantins e São Paulo

A Polícia Federal (PF) realizou nesta quinta-feira, 16, a Operação Cyber Impetum contra um grupo suspeito de fraudes bancárias de R$ 1,9 milhões em pequenas cidades. Foram cumpridos 13 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal e nos Estados do Maranhão, Piauí, Tocantins e São Paulo. São investigados possíveis crimes de organização criminosa, furto qualificado mediante fraude em ambiente cibernético e lavagem de dinheiro. As ações criminosas teriam ocorrido em janeiro de 2022 e os alvos foram contas bancárias de prefeituras municipais de diversos estados. Segundo a PF, os criminosos teriam realizados transações fraudulentas, resultando em prejuízos em clientes – pessoas jurídicas, órgãos e entidades governamentais. Ainda de acordo com a polícia, após conseguir ter acesso aos dados bancários, um membro da organização fazia operações pela internet, realizando transferências eletrônicas para diversas contas bancárias. Durante a investigação, foram identificados acessos em contas de diversos clientes, que até o momento não efetuaram contestações. Para a PF, isso seria um indicativo que o valor identificado pode ser maior. Além disso, são cumpridas ordens judiciais de apreensão e bloqueio de bens “e valores voltados à descapitalização da estrutura criminosa, com a finalidade recuperar os ativos desviados”, segundo informou a instituição federal. A PF reforçou que o combate aos crimes cibernéticos é prioridade da entidade.