PF investiga crimes contra crianças e adolescentes na internet

Corporação cumpriu, na manhã desta terça-feira, 20, um mandado de busca e apreensão em Manaus, no Amazonas

Divulgação/Polícia Federal PF realizou operação para repreender crimes contra criança e adolescente praticados na internet



A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta terça-feira, 20, a Operação Sexy Bone. A ação, ocorrida em Manaus, no Amazonas, teve por objetivo repreender crimes contra criança e adolescente praticados na internet, com o compartilhamento de imagens pornográficas de abuso sexual de menores. Um mandado de busca e apreensão foi cumprido na casa de um suspeito. De acordo com a corporação, a pessoa investigada participava de um grupo, em uma rede social, de compartilhamento de imagens de pornografia de abuso de crianças e adolescentes. A PF afirma que a operação “visa identificar o real usuário da conta investigada utilizada na prática delituosa bem como angariar outros elementos indicativos de autoria e materialidade”, informou. A corporação disse que o investigado deve ser indiciado pela prática de crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Caso seja condenado, ele poderá cumprir reclusão de até 10 anos.