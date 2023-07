Ciro Nogueira diz que Luiz Marinho quer ‘desfigurar’ reforma trabalhista e volta a criticar Lula

Presidente do PP disse que reforma não passará pelo Congresso mesmo se o petista ‘oferecer 50 ministérios’

Pedro França/Agência Senado Senador Ciro Nogueira volta a criticar governo Lula



O presidente do Partido Progressistas (PP), senador Ciro Nogueira, voltou a usar as redes sociais para criticar o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). De acordo com o líder do PP, o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, e o PT querem “desfigurar” a reforma trabalhista aprovada na gestão de Michel Temer. “O ministro do Trabalho do PT quer desfigurar a reforma trabalhista, recriar o imposto para aparelhar sindicatos, enfim, levar o Brasil de volta ao atraso”, escreveu Ciro Nogueira em seu perfil no Twitter. O senador ainda disse que uma mudança na reforma trabalhista não passaria pelo Congresso. “Lula pode oferecer 50 ministérios: não passa de jeito nenhum. Cláusula pétrea da Agenda Central. Vou defender que seja questão fechada”, acrescentou Ciro.

No último dia 16, o presidente do PP disse que a sigla terá um conjunto de regras “inegociáveis” que deverão ser seguidas por todos os filiados à legenda. O anúncio aconteceu depois de o congressista falar que o partido não faria parte do atual governo. Essa não é a primeira vez que Ciro Nogueira fala sobre o assunto. Na época, o senador disse que não vai criar dificuldades para que apoiadores do PP façam parte do governo e que o partido vai continuar fora da base de apoio do governo Lula.

*Com informações da repórter Beatriz Manfredini.