PF procura por terceiro suspeito de participar do assassinato de Dom e Bruno

Justiça do Estado expediu um mandado de prisão para Jeferson da Silva Lima, o ‘Pelado da Dinha’, por participação no crime

Reprodução/Arquivo Pessoal O indigenista Bruno Araújo Pereira e o jornalista britânico Dom Phillips foram assassinados no Vale do Javari, no Amazonas



A Polícia Federal (PF) busca por Jeferson da Silva Lima, mais conhecido como Pelado da Dinha, terceiro suspeito de participar do assassinato do jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira, no Vale do Javari, no Amazonas. A Justiça do Estado expediu um mandado de prisão. As informações foram confirmadas na noite desta sexta-feira, 17, por meio de um comunicado da corporação. No texto, a PF alerta a população para caso encontrem o suspeito e pede para que acionem as autoridades imediatamente. “A PF e a Polícia Civil continuam enviando esforços na localização e prisão do elemento foragido”, informou. Até o momento, foram presos dois suspeitos: Amarildo da Costa Oliveira, conhecido como Pelado, que confessou envolvimento no crime, e seu irmão Oseney da Costa de Oliveira, o Dos Santos. O trabalho da polícia, até aqui, aponta que existem ainda outros suspeitos. No entanto, nesta sexta-feira, 17, a polícia afirmou que os assassinatos não tiveram um mandante e que os criminosos teriam agidos sozinhos.