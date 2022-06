Polícia Federal confirma que um dos corpos encontrados é do jornalista inglês Dom Phillips

Em nota do Conselho de crise, a PF informou que o reconhecimento foi realizado por meio da arcada dentária e DNA

Joao LAET / AFP O jornalista britânico Dom Phillips excursionava pela Amazônia pesquisando para seu próximo livro



Na tarde desta sexta-feira, 17, a Polícia Federal confirmou que um dos corpos encontrados no Vale do Javari, no Amazonas, nesta semana é do jornalista britânico Dom Phillips. A nota do Comitê de crise diz que os ‘remanescentes humanos’ foram localizados no local apontado por Amarildo da Costa Oliveira, o Pelado, um dos acusados pelo crime, e foram periciados pelo Instituto Nacional de Criminalística. A confirmação foi feita com base em exame de Odontologia Legal, ou seja, da arcada dentária, combinado com DNA. As causas da morte ainda não foram reveladas. O corpo de Bruno Pereira ainda segue em análise. Mais cedo nesta sexta, a PF também emitiu nota dizendo que não há mandantes para o assassinato da dupla, e que Amarildo e seu irmão Oseney da Costa de Oliveira, agiram sozinhos. Confira a íntegra da nota abaixo: