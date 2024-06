PF realiza operação contra fraudes no INSS no Rio

Operação Rábula investiga sequestros de imóveis em Nova Iguaçu

Rafa Neddermeyer-Agencia Brasil Na fase inicial da operação, foram cumpridos seis mandados de prisão preventiva e dez de busca e apreensão



A Polícia Federal (PF) realizou uma operação nesta sexta-feira (7) contra um suspeito de liderar uma organização criminosa que praticava fraudes contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Durante a ação, foram realizados os sequestros de três imóveis em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, que pertenciam ao alvo da operação, totalizando um valor de R$ 1,5 milhão. Esta é a segunda etapa da Operação Rábula, sendo que a primeira fase ocorreu em setembro do ano passado e teve como alvo um grupo criminoso que utilizava identidades falsas para receber o Benefício de Prestação Continuada (BPC), destinado a idosos de baixa renda. Os benefícios eram sacados mensalmente pela quadrilha, resultando em um prejuízo estimado em mais de R$ 6 milhões.

Na fase inicial da operação, foram cumpridos seis mandados de prisão preventiva e dez de busca e apreensão, emitidos pela 2ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. A investigação contou com o apoio do Ministério da Previdência Social.

