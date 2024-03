PF faz operação em Osasco em busca de suspeito por criar perfil falso de Lewandowski no Instagram

Polícia ainda não apresentou detalhes e não informou se houve ou não postagens no falso perfil se passando pelo ministro

Reprodução / Canal Gov

A Polícia Federal realizou na manhã desta quinta-feira (28) a operação batizada de Inverídico, para busca e apreensão de um suspeito por se passar pelo ministro da Justiça e Segurança, Ricardo Lewandowski. A PF busca em um endereço em Osasco, na Grande São Paulo, o responsável pela criação de um perfil no Instagram em nome do ministro. O objetivo é apurar ‘qual era o objetivo do investigado com a criação desse tipo de perfil e verificar se outras autoridades públicas também foram vítimas desse tipo de crime.

A PF ainda não apresentou detalhes e não informou se houve ou não postagens no falso perfil se passando por Lewandowki.