PF vai ouvir Monark por desinformação sobre atos do 8 de Janeiro

A decisão de Moraes ocorre após pedido de Monark para ter acesso aos autos

Reprodução/Jovem Pan News Monark foi o convidado do programa Pânico



Em decisão publicada nesta quarta-feira, 21, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou que a Polícia Federal convoque o influenciador digital Bruno Aiub, mais conhecido como Monark, para depoimento em até 10 dias, a contar da data de acesso aos autos do processo. A decisão foi tomada no âmbito do inquérito do processo que investiga os atos ocorridos em 8 de Janeiro em Brasília. Na última semana, o ministro suspendeu as redes sociais de Monark, acusado de disseminar fake news sobre a atuação do STF e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sob pena de pagamento de multa no valor de R$ 10 mil em caso de descumprimento da determinação.

A decisão de Moraes ocorre após pedido de Monark para ter acesso aos autos. “Bruno Monteiro Aiub (…) “acesso à íntegra dos autos, de todos os seus apensos, bem como de outros inquéritos correlatos que eventualmente tenham dado causa à sua instauração, para que somente a partir de então possa ser designada nova data para a colheita dos seus esclarecimentos, nos termos do artigo 5º, incisos LV e LXIII, da Constituição Federal, da Súmula Vinculante nº 14, desse C. Supremo Tribunal Federal, bem como do artigo 7º, incisos XIV e XXI, do Estatuto da Advocacia”, diz a decisão.

No mesmo processo, são investigados o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), e o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública e secretário de Segurança do DF à época dos atos, Anderson Torres. Ibaneis foi afastado do cargo, mas reconduzido por decisão judicial, enquanto Torres permaneceu preso por quatro meses devido a suposto envolvimento na articulação dos atos ocorridos em 8 de Janeiro.