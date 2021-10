Pfizer pedirá à Anvisa autorização para uso de vacina contra Covid-19 em crianças

Solicitação será enviada ao longo do mês de novembro; nesta quarta, o comitê da agência reguladora dos EUA recomendou a imunização da faixa etária com o imunizante da farmacêutica

ROBERTO CASIMIRO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO A vacina da Pfizer está sendo aplicada de forma emergencial no Brasil



A Pfizer informou nesta quarta-feira, 27, solicitará aprovação de uso da vacina contra a Covid-19 da farmacêutica para crianças entre 5 e 11 anos à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Segundo a empresa, o pedido será enviado ao longo do mês de novembro. Atualmente, o imunizante está sendo aplicado de forma emergencial em adolescentes de 12 a 17 anos no Brasil. A vacina da Pfizer teve sua utilização aprovada para uso amplo em maiores de 18 anos em 23 de fevereiro de 2021. Nesta quarta, o comitê independente da Agência de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos (FDA), recomendou o uso da vacina da Pfizer para imunização de crianças com idades entre 5 e 11 anos. A decisão foi divulgada após semanas de análise, mas não é definitiva, já que ainda cabe à agência reguladora aprovar o posicionamento e será necessário o aval positivo do Conselho do Centro de Controle de Doenças (CDC) para que os imunizantes sejam liberados. Na semana passada, a farmacêutica Pfizer entregou à FDA um estudo que demonstra eficácia de 90% da vacina para a população de 5 a 11 anos.