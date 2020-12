Pfizer protocola na Anvisa os dados da fase 3, que podem atestar eficácia da vacina

De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), a norte-americana Pfizer, gigante do ramo farmacêutico, enviou nesta quarta-feira, 16, os dados da fase 3 dos estudos que poderão validar sua vacina contra a Covid-19 no Brasil. Os testes nessa etapa são realizados em grandes populações para avaliar a segurança e a eficácia do imunizante. A vacina da Pfizer/Biontech está entre as listadas pelo governo federal na Covax Facility como possíveis de serem distribuídas à população, desde que obedeçam as regras da Anvisa. O Ministério da Saúde divulgou nesta quarta o Plano Nacional de Operacionalização da Vacina contra a Covid-19.