Piloto de helicóptero é rendido e entra em briga corporal durante voo no RJ; veja vídeo

Bandidos conseguiram fugir e polícia investiga o caso

Reprodução Vídeo que circula na internet mostra momento em que o helicóptero parece que vai cair, ao sobrevor uma unidade da PM



Na tarde do último domingo, 19, o piloto de helicóptero Adonis Lopes foi rendido por dois criminosos armados durante um voo que fazia do Rio de Janeiro para Angra dos Reis. Adonis, que é policial civil aposentado, chegou a entrar em uma briga corporal com os bandidos durante o voo para tentar impedir o sequestro da aeronave. Segundo informações da Polícia Civil do Rio (PCRJ), os bandidos mandaram o piloto sair do trajeto inicial combinado na contratação do voo particular e levá-los para o presídio de Bangu. Na internet, circula um vídeo do momento em que a aeronave parece estar descontrolada, ao sobrevoar uma unidade da Policia Militar (PM).

De acordo com a PCRJ, na manhã do domingo, dois passageiros contrataram um voo particular para Angra dos Reis com retorno previsto para esta segunda-feira, 20. No final da tarde, informaram que retornariam ao Rio ainda no domingo. O piloto da aeronave não estava se sentindo bem e pediu ajuda a Adonis, para ser substituído. Logo após a decolagem ele foi rendido e avisado que deveria ir para o presídio de Bangu. Ainda segundo a corporação, o piloto realizou uma manobra para pousar em um batalhão da Polícia Militar. Ao perceberem a ação dele, os criminosos agarraram o piloto, que entrou em luta corporal com eles.

A briga só chegou ao fim após os bandidos perceberem que o helicóptero poderia cair. Eles deixaram o piloto retomar o controle do helicóptero e desistiram do plano de ir ao presídio de Bangu. Os criminosos, então, mandaram ele seguir para Niterói, onde pularam do helicóptero em uma área de mata. Em seguida, o Adonis se dirigiu para o Grupamento de Aeromóvel da Polícia Militar, também em Niterói, onde pousou. Veja o vídeo que mostra o momento em que a aeronave ficou descontrolada, pouco antes do piloto retomar o controle, ao sobrevoar a unidade policial:

O melhor piloto de helicóptero policial do mundo é meu amigo, o Comandante Adônis, da polícia civil do Rio de Janeiro. Nesse final de semana, tentaram sequestrar um helicóptero em Angra pra resgatar um bandido em Bangu. O piloto que estava com a arma na cabeça era o Adônis. pic.twitter.com/ZOE6QU80KF — Roberto Motta (@rmotta2) September 20, 2021

Nas redes sociais, um internauta identificado como Roberto Motta, que se diz amigo de Adonis, compartilhou o vídeo e falou sobre o ocorrido, exaltando a capacidade técnica e coragem do piloto. Ele ainda fala que o objetivo da ação dos bandidos era resgatar um terceiro criminoso do presídio. “Tentaram sequestrar um helicóptero em Angra pra resgatar um bandido em Bangu. O piloto, que estava com a arma na cabeça, era o Adônis, o melhor piloto de helicóptero policial do mundo e meu amigo”, escreveu Motta. E continuou a narração: “Ele fingiu que ia derrubar o helicóptero em cima do 14º Batalhão e acionou o sistema de aeronave sequestrada (…) Meu amigo Adônis está bem. É uma lenda do Rio de Janeiro. São homens como Adônis que nos protegem do caos absoluto. A eles, aos policiais do Rio de Janeiro, toda a honra”, finalizou.

Após o piloto pousar a aeronave em segurança, buscas policiais foram realizadas na região para tentar localizar a dupla de criminosos, mas até o momento ninguém foi encontrado. A polícia civil informou que caso foi registrado na Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco), onde será investigado para identificar e prender os bandidos, além de esclarecer todos os fatos. Até a publicação dessa reportagem, a Jovem Pan não conseguiu contato com o piloto.