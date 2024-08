Piloto pede respeito a Voepass e diz que avião é ultrasseguro

Comandante lamentou a tragédia em Vinhedo e pediu que os passageiros disseminem a informação de que o ATR 72 é um avião ‘ultrasseguro’, com mais de 2.000 unidades em operação globalmente

Reprodução/Jovem Pan News Passageiro da Voepass gravou piloto falando sobre acidente em Vinhedo



Um piloto da Voepass fez um apelo por respeito à empresa e destacou a segurança do modelo ATR 72, após o acidente envolvendo a aeronave que matou 62 pessoas em Vinhedo, no interior de São Paulo. Em um vídeo, o comandante lamentou a tragédia e pediu que os passageiros disseminem a informação de que o ATR 72 é um avião ultrasseguro, com mais de 2.000 unidades em operação globalmente, inclusive em condições adversas. Ele também solicitou respeito aos profissionais da companhia e orações pelas vítimas do acidente. “O comandante [que morreu] era meu amigo. […] Essa tragédia não atinge só quem pereceu, atinge a todos nós. Estamos aqui hoje com todo nosso coração, dando nosso melhor para cumprir nossa missão.” Durante o voo de Guarulhos a Cascavel, o comandante assegurou aos passageiros que a equipe estava comprometida em proporcionar uma viagem “segura e confortável”. Ele explicou que o atraso no voo se devia à espera de uma aeronave de São José do Rio Preto e agradeceu a compreensão dos passageiros.

Roberto Peterka, especialista em segurança de voo ouvido pela Jovem Pan News, comentou que a intenção do comandante foi tranquilizar os passageiros e proteger a reputação da empresa. Peterka explicou que todos os aviões, incluindo o ATR 72, passam por rigorosos processos de certificação e manutenção para garantir a segurança. Ele destacou que a aeronave é realmente operada globalmente, inclusive em regiões com condições climáticas extremas, como disse o piloto. E a certificação é validada por autoridades aeronáuticas de diferentes países.