Pilotos avistam luzes misteriosas no céu de Porto Alegre na noite deste sábado

Luzes “não identificadas” no céu de Porto Alegre chamaram a atenção de pilotos na noite deste sábado, 5, por volta das 23 horas. Um vídeo da Central de Controle do Aeroporto Salgado Filho mostra o diálogo entre o piloto do voo 3406 da Latam, que decolou de Guarulhos-SP, com a controladora de tráfego. Assim que avistou a luz, o piloto entrou em contato com a torre de controle. “Por gentileza, só por curiosidade, tem algum reporte de algum objeto na posição de 10 para 11 horas, praticamente sobre Porto Alegre, um pouquinho ao sul?”, questionou o piloto. A controladora disse que não e o piloto da aeronave prossegue: “Tem umas luzes. Por vezes, elas apagam, acendem, às vezes são uma, às vezes são duas ou três”, disse o comandante. O piloto questionou o comandante de uma outra aeronave, que saiu de Confins-MG em direção à capital do Rio Grande do Sul. O mesmo confirmou que também notou a estranha aparição. “O Azul 4657 tem condições de informar se avistou alguma luz no setor sul de Porto Alegre?”, perguntou. Por sua vez, o outro comandante respondeu. “Ah, eu ia informar vocês. Na verdade, a gente tá vendo essas luzes desde lá de Confins. São três luzes girando em espiral entre elas aqui, bem forte”. Não houve prejuízos ao tráfego aéreo. Confira o vídeo:

🚨 URGENTE: Pilotos brasileiros relataram que viram a aparição de OVNIs. Esse objeto voador não identificado acompanhou um voo de São Paulo para Porto Alegre e tudo foi reportado em áudio para a torre da capital gaúcha. pic.twitter.com/nfnGWw3ZHI — Astronomiaum 🌎🚀 (@Astronomiaum) November 6, 2022