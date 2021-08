‘Pior momento do incêndio já passou’, diz Prefeitura de Franco da Rocha

Nas redes sociais, a prefeitura disse que cerca de 110 agentes estão trabalhando no combate, incluindo ‘bombeiros, guardas civis, equipe da defesa civil, funcionários do parque, da Fundação Florestal e brigadistas de incêndio voluntários’

Reprodução/Facebook/Rafael Trancho Prefeitura também disse que o combate às chamas continua



A prefeitura da cidade de Franco da Rocha, na região metropolitana de São Paulo, afirmou através das redes sociais que “o pior momento do incêndio já passou“, se referindo às chamas que atingiram o Parque Estadual de Juquery neste domingo, 22. Em seu Twitter, a prefeitura disse que cerca de 110 agentes estão trabalhando no combate, incluindo “bombeiros, guardas civis, equipe da defesa civil, funcionários do parque, da Fundação Florestal, brigadistas de incêndio voluntários”, além do helicóptero Águia 04. Ao todo, existem quatro frentes de combate ao incêndio. Ao longo do dia, o incêndio consumiu uma grande parte do parque e gerou uma grande nuvem de fuligem, que se espalhou por diversas regiões da capital paulista e da região metropolitana.