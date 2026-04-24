Pista de Congonhas fica fechada por 10 minutos após avião colidir com pássaro

Incidente ocorreu durante o pouso de um voo da Latam na manhã desta sexta-feira (24); após vistoria de segurança no local, operações foram normalizadas

RENATO S. CERQUEIRA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Avião da Latam colide com pássaro e fecha pista de Congonhas por 10 minutos



A pista do Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, precisou ser fechada por 10 minutos na manhã desta sexta-feira (24) após um avião colidir com um pássaro durante o procedimento de pouso. O incidente, conhecido na aviação como bird strike, não afetou a aterrissagem da aeronave.

Segundo a Força Aérea Brasileira (FAB), a suspensão das atividades na pista ocorreu entre 7h40 e 7h50. O bloqueio temporário foi necessário para que a administração do aeroporto realizasse uma vistoria completa de segurança na pista. Imediatamente após a inspeção, o funcionamento do local retornou à normalidade.

A aeronave envolvida no episódio operava o voo LA3243, da Latam, que havia decolado de Vitória (ES) com destino à capital paulista. Em nota, a companhia informou que o pouso foi realizado normalmente e dentro do horário programado. A empresa ressaltou que o contato com a ave é um fato totalmente alheio ao seu controle e reforçou que segue rigorosamente todos os protocolos técnicos para garantir a segurança dos passageiros.

A Aena, concessionária que administra o Aeroporto de Congonhas, confirmou que o terminal aeroportuário segue operando normalmente ao longo desta sexta-feira, sem impactos na sua rotina de voos.