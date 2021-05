Placa de rua que passará a ter nome de Paulo Gustavo é furtada em Niterói

O suspeito foi detido logo após ter cometido o crime na madrugada deste sábado, 15; homenagem ao ator já foi aprovada pela Câmara e pelos moradores

Reprodução/Instagram/paulogustavo31/22.03.2021 Nascido em Niterói, Paulo Gustavo faleceu no último dia 4 vítima da Covid-19



Um homem foi preso após furtar a placa com o nome da rua Coronel Moreira César, em Niterói, que passará a se chamar Paulo Gustavo nos próximos dias. O crime aconteceu na madrugada deste sábado, 15, no bairro de Icaraí. De acordo com a Polícia Militar, agentes que faziam uma ronda de rotina na região suspeitaram de um homem que, ao ser abordado, confessou ter furtado a placa. A peça foi devolvida e o criminoso, encaminhado à 76ª DP. A homenagem ao ator morto no último dia 4, vítima da Covid-19, foi aprovada pela Câmara Municipal de Niterói por 18 votos a 3. Antes que o projeto fosse votado, houve uma consulta à população e mais de 30 mil moradores aprovaram a mudança. Coronel Moreira César foi um militar do Exército brasileiro que comandou o 7º Batalhão de Infantaria e morreu durante combate na Guerra de Canudos, na Bahia, em 1897.

*Com informações do Estadão Conteúdo