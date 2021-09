Planetário do Ibirapuera será reaberto neste sábado

Para obter o ingresso, é necessário fazer um agendamento online; serão realizadas duas sessões diárias, às 14h e às 17h, até o dia 7 de setembro

Reprodução/Parque Ibirapuera Serão oferecidos 143 ingressos para cada sessão



O Planetário do Ibirapuera, em São Paulo, será reaberto no próximo sábado, 4, para o visitas. Para obter o ingresso, é necessário realizar o cadastro e o agendamento online pelo site da Uhuu. A partir desta sexta-feira, 3, serão oferecidos 143 ingressos para o público, o que corresponde a quase metade da capacidade máxima do local. O Planetário reabrirá com a atração “Olhar o Céu de São Paulo Outra Vez“, que destaca o céu de São Paulo que há muito não se vê por causa da poluição luminosa e crescimento desenfreado da cidade. Serão duas sessões diárias, às 14h e às 17h, até o dia 7 de setembro. Além dessa sessão, em breve, haverá outras duas sessões disponíveis: “Mundos Desconhecidos” e “Da Terra ao Universo“. A partir do dia 10, os visitantes poderão adquirir os ingressos dos finais de semana a partir de cada terça-feira. As sessões futuras ocorrerão às sextas-feiras, a partir das 13h, sábados, às 20h30, e domingos, às 18h30. O valor da entrada é de $20 (inteira) e R$10 (meia-entrada).

Por causa da pandemia da Covid-19, não haverá o acompanhamento de um monitor. O público poderá conhecer um pouco do acervo histórico do Planetário por meio de uma pequena exposição instalada nas vitrines do foyer, além de contemplar um fragmento de 22,7 kg do meteorito Santa Luzia. O uso de máscara é obrigatório durante toda a sessão, assim como em todas as dependências do Parque Ibirapuera. Na entrada estarão disponíveis de totens de álcool em gel. Também não será permitida a entrada de visitantes com alimentos e/ou bebidas para evitar a necessidade de retirada da máscara, informa a Urbia, gestora do parque desde outubro de 2020. Com a nova gestão, cúpula externa do edifício foi limpa, as 305 poltronas passaram por reformas e novo sistema de iluminação foi instalado, além de algumas melhorias de sistemas multimídias. As novas atrações contarão com a nova tecnologia full dome e ambientes imersivos de exibição de vídeo.