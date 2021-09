‘The Masked Singer’ sai da programação por uma semana e choca Taís Araújo

‘Estou passada’, afirmou a atriz ao descobrir que atração será substituída por jogo de futebol

Reprodução/Instagram/taisdeverdade/02.09.2021 Taís Araújo comentou sobre o 'The Masked Singer Brasil' ser trocado por futebol



A atriz Taís Araújo ficou surpresa ao saber que o “The Masked Singer Brasil” da próxima terça-feira, 7, foi cancelado, pois a Globo decidiu transmitir um jogo de futebol no mesmo horário. Taís, que é uma das juradas da atração, divulgou um áudio comentando sobre o assunto no Twitter. “Para! Para que semana que vem não vai ter programa. Vocês viram isso? Só volta dia 14. Tem o futebol semana que vem. Estou passada com isso. Não sabia não. Então tá, vamos ter que sofrer uma semana sem ‘The Masked Singer Brasil’. Não estou entendo nada”, falou a atriz que divide a bancada do júri com Rodrigo Lombardi, Simone e Eduardo Sterblitch.

O reality show musical apresentado por Ivete Sangalo tem feito sucesso e toda semana fica nos assuntos mais comentados do Twitter. Na atração, famosos se apresentam fantasiados e a brincadeira é descobrir quem está cantando. Para que o nome dos participantes do programa não vaze, a Globo criou um esquema no qual os participantes só podem andar pelos corredores da emissora com uma blusa preta escrito “não fale comigo”. O cantor Sidney Magal, a repórter Renata Ceribelli, o ex-jogador de futebol Marcelinho Carioca e o cantor Marrone já foram desmascarados.