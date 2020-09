PM apreende carro com mais de mil infrações e R$ 4 milhões em débitos

Policiais encontraram o carro durante fiscalização entre a Av. Washington Luís e a rua Takeo Yoshimura

Polícia Militar Carro com mais de R$ 4 milhões em débitos foi apreendido pela PM



Um veículo com mais de 1 mil infrações de trânsito e R$ 4 milhões em débitos foi apreendido na zona sul de São Paulo nesta sexta-feira, 4, pelo Comando de Policiamento de Trânsito (CPTran) da Polícia Militar. Os policiais encontraram o carro durante fiscalização entre a Av. Washington Luís e a rua Takeo Yoshimura, na região do Aeroporto de Congonhas.

Na abordagem, o agentes constataram que o Ford Ecoesport não era licenciado desde 2006, com histórico de 1.062 infrações de trânsito. O valor total dos débitos é de R$ 4.417.318,69. Uma vistoria técnica foi realizada, mas os elementos de identificação estavam intactos. O carro foi apreendido e removido para um dos pátios do Detran.

Vale lembrar que a legislação federal de trânsito não determina a apreensão do veículo pela quantidade de multas aplicadas. A ação é determinada por conta do atraso no licenciamento, conforme o artigo 131 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).