‘Aumento’ na passagem do Bilhete Único Vale-Transporte em SP assusta usuários

Passageiros notaram desconto maior ao passar pelas catracas; SPTrans diz que valor está sendo cobrado desde o início do ano, mas aparecendo nos equipamentos só agora

Luana Barrelli Usuários dos ônibus da capital notaram aumento na cobrança



Uma mudança na cobrança do valor das passagens do Bilhete Único Vale-Transporte surpreendeu os usuários dos ônibus no transporte público de São Paulo desde o início da semana. O valor cobrado, que era de R$ 4,40, preço da passagem comum, passou para R$ 4,83. Sem informações sobre um eventual aumento, a população ficou confusa. A designer de sobrancelhas Luana Barrelli, de 23 anos, notou a diferença da cobrança logo após a empresa onde trabalha depositar o vale-transporte diretamente no cartão. “Notei que algo estava errado, pois estava faltando. Comecei a reparar que, quando passava na catraca, aparece o valor de R$ 4,83”, conta ela, que tentou entrar em contato com a SPTrans, sem sucesso.

“Tentei pelo app, pelo site, mas só funciona indo ao posto. Ainda não tive tempo de ir, mas terei que colocar dinheiro para dar para o mês todo”, lamenta. “Pode parecer bobo, mas R$ 0,43 todos os dias, duas vezes por dia, é uma grana”. O mesmo aconteceu com Thiago Kazuo. “Saí para trabalhar na quarta-feira pela manhã e, quando fui passar meu bilhete, descontou R$ 4,83. Fui pesquisar e vi que não era só o meu, tinha ocorrido com outros passageiros”, relata. As críticas e dúvidas se repetem nas redes sociais. Por que, afinal, o valor cobrado no vale-transporte aumentou?

Em nota, a SPTrans informou que o transporte público não está mais caro na capital, e que se trata de um processo de atualização. Nele, os equipamentos mostram o valor “real” das tarifas de vale-transporte para ônibus, que é de R$ 4,83 desde janeiro de 2020. Ou seja: as empresas pagavam por R$ 4,83, mas o visor dos equipamentos mostrava R$ 4,40. “A SPTrans esclarece que o sistema de validadores dos ônibus municipais e das estações do Expresso Tiradentes, do Metrô e da CPTM está em processo de atualização. Com o novo procedimento, os equipamentos estarão habilitados para mostrar os valores reais das tarifas de vale-transporte para ônibus, que é de R$ 4,83 desde janeiro de 2020.”

“Desde 2019, a Prefeitura decidiu deixar de subsidiar o vale-transporte, já que ele constitui uma obrigação dos empregadores, conforme a legislação trabalhista. Sendo assim, os recursos municipais deixaram de ser destinados ao cumprimento de um encargo que não cabe à população. Os recursos obtidos com o vale-transporte são utilizados para custear o sistema de transporte por ônibus da cidade”, diz o texto. “Vale ressaltar que, desde então, o trabalhador não paga nada a mais com a mudança, já que o desconto na folha de pagamento continua sendo de no máximo 6% do seu salário.” A tarifa comum, fora do vale-transporte, permanece no preço informado de R$ 4,40.