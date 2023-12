PM cutuca com fuzil suspeito que dormia no RJ; veja vídeo

Homem dormia em uma cadeira quando foi surpreendido pelos policiais militares; caso ocorreu na manhã desta sexta-feira, 1º

Reprodução/PMERJ Jovem tira cochilo e acaba preso no RJ



A Polícia Militar do Rio de Janeiro prendeu um homem suspeito de tráfico de drogas no Jardim Gramacho, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, depois de acordá-lo de um cochilo. O caso inusitado ocorreu na manhã desta sexta-feira, 1º, na Rua Tocantins. Um vídeo gravado por agentes do 15ª Batalhão da Polícia Militar de Caxias mostra o momento da prisão. O suspeito estava dormindo em uma cadeira, com a cabeça encostada na parede de uma casa. Um dos policiais o cutuca com um fuzil e o rapaz acorda sem entender o que está acontecendo. Neste momento, um outro policial diz: “Vai ser preso na moral, valeu”. O suspeito não reage e apenas responde com um sinal positivo. Com ele, os policiais apreenderam um rádio transmissor. O preso não teve o nome divulgado pela corporação. Veja o vídeo abaixo:

⚠️VEJA: Atividade do Jardim Gramacho dormiu mais que a cama e foi preso. Camarão que dorme a onda leva. 😂🌊 pic.twitter.com/p5ELrKa7wy — BAÚ DO TRÁFICO OFC (@TraficoRlq01) December 1, 2023