PM detém grupo que armou emboscada para sequestrar dois homens em SP

Grupo utilizava redes sociais e aplicativos de namoro para aplicar o golpe. Os suspeitos se passavam por mulheres para atrair as vítimas

Divulgação/Polícia Militar de São Paulo Jovens sequestrados foram resgatados pela Polícia Militar



A Polícia Militar de São Paulo (PM) prendeu na noite deste domingo, 11, dois homens, de 18 e 23 anos, e apreendeu dois adolescentes, ambos de 16. Eles são suspeitos de armarem uma emboscada para sequestrar dois jovens no Parque Anhanguera, na zona oeste da capital. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o grupo utilizava redes sociais e aplicativos de namoro para aplicar o golpe. Os suspeitos se passavam por mulheres para atrair as vítimas. Policiais militares faziam um patrulhamento nas proximidades do parque quando observaram o quarteto correndo por um matagal. De acordo com a SSP, dois foram abordados na Rua Raul Pompeia e a outra dupla na Avenida Euclides da Cunha. Além disso, os policiais encontraram os dois rapazes sequestrados. Os suspeitos foram reconhecidos pelas vítimas. Um arma foi apreendida.

Uma das vítimas contou aos policiais que começou a conversar com uma mulher nas redes sociais e marcou um encontro. Segundo a polícia, ele pediu para um amigo levar até o local combinado. Ao chegarem no lugar combinado, eles foram rendidos por três homens. Um deles estava armado e anunciou o assalto. As vítimas foram levadas para um cativeiro, em uma região de mata. O grupo deixou o local quando percebeu a aproximação dos policiais. Com os suspeitos, os policiais encontraram duas pulseiras de prata e um relógio de uma das vítimas, que também tiveram os celulares levados e foram obrigadas a fornecer senhas de aplicativos bancários. Um carro roubado não foi localizado. O quarteto foi levado para o 33º DP (Pirituba). O caso foi registrado como além de ato infracional, roubo, extorsão e corrupção de menor.