PM investiga morte após intervenção de policial de folga em tentativa de assalto

As armas do PM e do criminoso foram apreendidas e o policial foi liberado mediante pagamento de fiança

Marcelo S. Camargo/Governo do Estado de SP Polícia Militar



A Polícia Militar divulgou neste domingo (29) que está investigando a morte de vítimas durante troca de tiros por intervenção de um policial militar que estava de folga na ocasião. “Todas as ocorrências de mortes decorrentes de intervenção policial são rigorosamente investigadas”, afirmou a corporação.

Além disso, a PM também esclareceu que todo o conjunto de provas apurado ao decorrer das investigações, incluindo as imagens das câmeras corporais, são compartilhados com os órgãos de controle. “A PM é uma instituição legalista e atua com absoluto rigor e celeridade sempre que há provas de ilegalidades por parte de seus integrantes”, concluiu em nota.

Entenda o caso

Na tarde de sábado (28), dois homens, de 58 e 28 anos, morreram durante uma tentativa de roubo ocorrida por volta das 15h na Rua Sapetuba, no Butantã, zona oeste da capital. Um policial militar de folga, de 27 anos, viu o crime e interveio. Um dos assaltantes conseguiu fugir, o segundo suspeito, que estava armado, e uma das vítimas foram atingidos e não resistiram.

As armas do PM e do criminoso foram apreendidas. O policial foi liberado mediante pagamento de fiança. A autoridade policial solicitou exames periciais ao (Instituto de Criminalística) IC e ao Instituto Médico Legal (IML).

“O caso foi registrado como resistência, morte decorrente de intervenção policial, homicídio culposo e tentativa de roubo e também é apurado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP)”, afirmou a PM.

A ocorrência será apresentada no 34º Distrito Policial (Vila Sônia).