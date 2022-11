PM libera vítima de sequestro na USP após troca de tiros com bandidos

Um dos suspeitos foi baleado e socorrido ao pronto-socorro do Hospital Universitário

Marcos Santos/USP Imagens Caso aconteceu por volta das 11 horas na Universidade de São Paulo



Uma vítima foi libertada de um sequestro após a Polícia Militar (PM) trocar tiros com bandidos na Universidade de São Paulo (USP). Um dos suspeitos foi baleado. Por volta das 11 horas, policiais realizavam patrulha pela Cidade Universitária quando avistaram dois carros estacionados e três indivíduos em atitude suspeita. De acordo com a PM, os suspeitos reagiram a abordagem com tiros. Após tiroteio, a polícia identificou uma vítima de sequestro, que saiu ilesa da ocorrência. Os suspeitos fugiram. No entanto, durante buscas pela região, um suspeito baleado foi encontrado. Ele foi socorrido ao pronto-socorro do Hospital Universitário. A Secretaria de Segurança Pública (SSP) de São Paulo confirmou que o homem ferido é suspeito por envolvimento no crime. Além disso, a polícia disse que um dos veículos usados pelos bandidos foi furtado antes da ação. Uma arma, também produto de furto, foi achada dentro do automóvel.