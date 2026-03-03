PM prende homem que ameaçou pôr fogo em carro com filha de 2 anos dentro

Identificado como Welke Max de Jesus de Oliveira, o suspeito foi autuado por sequestro, ameaça e tentativa de homicídio; criança teve ferimentos leves e foi devolvida à mãe

Imagens cedidas Suspeito capotou carro ao perceber a aproximação das viaturas policiais



A Polícia Militar do Estado de São Paulo prendeu em flagrante na segunda-feira (2) o homem identificado como Welke Max de Jesus de Oliveira, de 34 anos, depois de ele ameaçar colocar fogo em um carro com a filha de dois anos dentro. O homem foi detido em uma estrada de terra que liga as cidades de Hortolândia e Sumaré, no interior do estado.

Depois de receber áudios do homem, a mãe da menina procurou uma base da PM para relatar que o ex-marido ameaçou colocar fogo no carro com a filha dentro caso ela não fosse ao seu encontro. Policiais se deslocaram para uma localização aproximada informada pela mulher.

Ao perceber a aproximação das viaturas, o homem tentou fugir, mas perdeu o controle da direção e capotou o carro.

Após retirar a criança e o pai do carro, os policiais constataram que ambos estavam encharcados de etanol. Segundo a corporação, Welke de Oliveira derramou o combustível sobre eles durante a fuga.

A menina foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), em Hortolândia. Ela teve ferimentos leves e foi entregue à mãe.

Já Welke de Oliveira foi conduzido ao Plantão Policial de Sumaré. Ele foi autuado por sequestro, ameaça e tentativa de homicídio.