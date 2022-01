PMS fardados e em serviço são filmados beijando mulheres em saída de boate no DF

Corporação informou ter instaurado inquérito militar para apurar conduta dos agentes, que não tiveram a identidade revelada

Reprodução / Twitter Policiais militares não foram identificados, mas serão investigados



Dois policiais militares do Distrito Federal fardados e no horário de serviço foram filmados trocando beijos e abraços com mulheres na saída de uma casa noturna nas dependências do SAAN (Setor de Armazenagem e Abastecimento Norte) no dia 31 de dezembro. Em imagens de câmeras de segurança, é possível ver os agentes chegando ao local da festa por volta da 4h30, onde ficam sozinhos por algum tempo. Pouco depois, um grupo se aproxima deles e oferece um cigarro. Duas mulheres se juntam aos homens. Um dos policiais puxa uma das mulheres para perto de alguns carros que estavam estacionados e começa a beijá-la; após isso, vai para um lugar mais longe dos olhares dos outros, atrás de uma pilastra. Pouco depois, o outro agente é visto beijando a outra jovem. Em nota, a PMDF disse que já foi instaurado Inquérito Policial Militar para apuração dos fatos. “Ressaltamos que a PMDF não coaduna com nenhum tipo de desvio de conduta de seus policiais”, afirmou a corporação. A identidade dos policiais não foi informada.