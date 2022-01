Criminosa que aplicava golpes nas redes sociais é presa em Brasília

Suspeita fingia vender aparelhos roteadores de internet de fibra ótica por um preço abaixo do valor de mercado

Agência Brasil A suspeita foi presa em casa, no DF, pela polícia civil



Uma mulher que aplicava golpes nas redes sociais em Brasília foi presa nesta quarta-feira, 5. O golpe aplicado por ela começava com publicações na internet. A suspeita dizia que vendia roteadores de internet fibra ótica e apresentava os preços. Rapidamente, as vítimas faziam contato. O delegado Wagner Lima explica a dinâmica do crime: “A autora [do crime] realizava a contratação do serviço de internet por fibra ótica em sua residência, recebia os aparelhos roteadores, possivelmente deixava de pagar as mensalidades, sendo encerrado o fornecimento. Ocorre que uma vez contactada para a entrega dos aparelhos roteadores, ela sumia, não atendia mais as ligações e se furtava à entrega dos aparelhos [de volta às operadoras]. Ela anunciava os referidos aparelhos em uma página da internet, revendendo os aparelhos pela quantia de R$ 70, sendo que cada aparelho custa, em média, no mercado, a quantia de R$ 450”. Em uma conversa de WhatsApp, a criminosa chega a confirmar o valor. Por áudio, dava garantia de que tudo estava funcionando perfeitamente: “Tem a fonte, ele tá completo”. Em outra conversa, ela demonstra impaciência com a demora da vítima em comprar o roteador: “Já é a segunda vez que você marca comigo. Seu esposo marcou também, fala para buscar, acaba atrapalhando o meu dia e vocês não buscam, mandam mensagem e não fala mais nada”. A vítima havia parado de responder depois de perceber que se tratava de um golpe e avisou à polícia. Depois da denúncia, a estelionatária foi encontrada em casa. Os policiais recolheram cinco roteadores que estavam à espera de novos compradores. Ela foi presa por estelionato e receptação.

*Com informações da repórter Francy Rodrigues